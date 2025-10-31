Maduro aprueba la construcción de un minisatélite venezolano: conozca el objetivo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la construcción del primer minisatélite espacial de Venezuela, con el fin de avanzar hacia la innovación tecnológica y soberanía espacial.

Durante el 1er Congreso Internacional Espacial, aseguró que se convertiría en el primero de su tipo en ser lanzado al espacio.

A esta labor, que será dirigida por la ministra para Ciencias y Tecnología, Gabriela Jiméneaz, sumó al titular de Industria y Producción Nacional, Alex Saab.

“Gabriela te busque una buena ayuda ahí, él tiene la chequera y tu la tecnología”, expresó Maduro, entre risas.

Asimismo, destacó la necesidad de acelerar la activación y el lanzamiento del nuevo satélite de comunicaciones “Gran Cacique Guaicaipuro”, en coordinación con China, ya que es una tarea prioritaria para el fortalecimiento de la soberanía tecnológica y la cooperación estratégica entre ambas naciones.

Glonass

Por su parte, la también vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, dio a conocer los avances de la primera estación Glonass del país, inaugurada el pasado 9 de julio en cooperación con Rusia.

“Ya estamos recibiendo en la estación telemetría y estamos operando con las capacidades del talento de la ABAE en conjunto con la cooperación de Rusia”, indicó Jiménez, durante su intervención en el 1er Congreso Internacional Especial, liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Esta estación es un sistema global de navegación por satélite desarrollado por Rusia.