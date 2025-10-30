Bonificación de juguetes y navideña para este sector público: detalles del pago

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, se confirmó la remisión de la maqueta de gastos de personal – diciembre 2025 para una parte del sector universitario.

Específicamente, la Dirección Central de Recursos Humanos de la Universidad de Carabobo compartió los detalles que incluyen cestaticket, bonificación navideña y de juguetes.

Confirman pagos para bonificación navideña y de juguetes en este sector

A través de un comunicado, la Dirección Central de Recursos Humanos de la Universidad de Carabobo informó que remitió el pasado 28/10/2025 la maqueta de gastos de personal correspondiente al mes de diciembre 2025.

Precisó que la herramienta es esencial para la planificación financiera y la gestión presupuestaria institucional.

Además, indicó que entre los elementos claves de la maqueta figuran:

- Número de empleados: Distribución por cargo y área.

- Escalas salariales: Sueldos básicos y variables según clasificación.

- Prestaciones sociales: Cálculo de garantías y días adicionales.

- Cargas sociales: Aportes patronales al seguro social, fondo de pensiones, entre otros.

- Cesta ticket: Incluye bonificaciones especiales.



Del mismo modo, señaló que en esta edición se incorpora el cálculo de garantías de prestaciones sociales, días adicionales, bonificación por juguetes y la bonificación navideña equivalente a 45 días del valor de la cestaticket.

Bono Fin de Año para todo el personal

Por otra parte, se informó este 30 de octubre que fueron aprobados los ficheros correspondientes al segundo 25% del Bono Fin de Año para todo el personal activo y pasivo de la institución.

"Quedamos atentos a la ejecución de estos ficheros y posterior depósito en las cuentas nómina de los trabajadores", agregó.

