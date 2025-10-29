Informan sobre el pago de la segunda porción del bono de fin de año para el sector universitario

Suscríbete a nuestros canales

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia, informó sobre el pago de la segunda porción del bono de fin de año para el sector.

Al respecto, indicaron que: "Luego de recibir instrucciones por parte de la OPSU", se procedió a cargar la segunda porción del bono de fin de año, equivalente a un 25%, a la espera de la ejecución por parte del Sistema Patria".

Bonificación de fin de año para el sector público

La administración pública venezolana recibió una bonificación de fin de año mediante el Sistema Patria, la cual fue aprobada tanto por el personal activo como el jubilado.

El Bono Especial de Fin de Año correspondiente a octubre de 2025 se fijó en tres mil 980 bolívares, lo que equivalía aproximadamente a 19,14 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este bono se sumó al estipendio Contra la Guerra Económica, que alcanzó los 23 mil 880 bolívares, equivalentes a unos 114,87 dólares. Así, quienes recibieron ambos beneficios acumularon un total de 27.860 bolívares este mes.

Por su parte, los jubilados recibieron desde el 18 de octubre las asignaciones de los bonos «guerra económica» y de fin de año por el Sistema Patria.

El bono de "guerra económica" fue por 22.288 bolívares, que al cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela de 205,67 bolívares por dólar, equivalía a 108,36 dólares. Mientras que el monto para el de fin de año fue de 2.786 bolívares, lo que es igual a 13,54 dólares.

En total, ambos pagos sumaron 25.074 bolívares (unos 121,90 dólares)

Aguinaldos

El beneficio de los aguinaldos se distribuye tradicionalmente en cuatro partes a partir del mes de octubre. El cronograma esperado para lo que resta de 2025 (basado en la tradición de años anteriores) es el siguiente:

Segundo abono: Se espera entre el 3 y el 7 de noviembre .

Tercer abono: Se espera alrededor del 14 de noviembre .

Cuarto abono: Se espera entre el 25 y el 28 de noviembre.

