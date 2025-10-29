Conviasa alarga suspensión de vuelos a México, Cuba y Nicaragua: así será la reprogramación

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea estatal Conviasa ha informado la extensión de la suspensión de sus vuelos con destino y origen a México, Cuba y Nicaragua debido a la presencia del huracán Melissa en el mar Caribe.

La medida, que busca salvaguardar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, estará vigente hasta el jueves 31 de octubre de 2025.

Reprogramación y notificación

Conviasa ha asegurado que se encuentra gestionando la situación y ha establecido un canal de comunicación directo con los viajeros afectados:

Notificación a pasajeros: En las próximas horas, todos los pasajeros con boletos para las rutas suspendidas serán notificados sobre la fecha de reprogramación de su vuelo a través de correo electrónico .

Monitoreo del clima: La aerolínea continuará evaluando de cerca la evolución del fenómeno climático Melissa.

Actualizaciones: Cualquier nueva información o actualización sobre la reanudación de los vuelos será comunicada de manera oportuna a través de los canales oficiales de Conviasa.

Contacto para Información

Para obtener más información o realizar consultas específicas, los pasajeros pueden comunicarse a través del siguiente correo electrónico: [email protected]

