Asamblea Nacional aprueba declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago

La Asamblea Nacional (AN) declaró persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, luego de que el Buque USS Gravely, un destructor de misiles de EEUU, atracó en aguas de ese país el pasado domingo para que el Ejército de ambos países realicen ejercicios militares hasta el 30 de octubre.

En sesión ordinaria, los diputados del parlamento aprobaron por unanimidad dicha declaración, así como respaldaron la suspensión del acuerdo energético que sostenían Trinidad y Venezuela.

"Esa señora está permitiendo que Trinidad y Tobago sea utilizado como un portaaviones contra Venezuela. Y nosotros vamos a actuar de todas las maneras posibles. Legislativas, políticas sociales, económicas, para que Venezuela sea respetada", expresó Rodríguez.

Con respecto al acuerdo, calificó de “inaceptable” el mantener un acuerdo que “favorece” a Trinidad al obtener gas venezolano, pero esa nación “se ha convertido en un agente de agresión contra el país".

“Es un asunto de dignidad para Venezuela que seres tan deleznables como este sean declarados como personas non gratas. Es un asunto de respeto que el presidente Nicolás Maduro haya denunciado este acuerdo energético. Y el tiempo dirá si necesitabas o no necesitabas el gas venezolano cuando el ratón llegue”, indicó Rodríguez.

Suspensión del acuerdo

La noche del lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la suspensión del acuerdo energético de gas con Trinidad y Tobago, propuesta que presentó la ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

“Lo aprobé y firme para la suspensión de todo (...) ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago (Kamla Persad-Bissessar) en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa. La suspensión de todos los convenios energéticos con Trinidad y Tobago”, dijo el primer mandatario, en su programa "Con Maduro