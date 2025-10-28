Medida

Nueva norma para importar: implicaciones y productos de consumo masivo que requieren permiso previo

El mecanismo establece un filtro adicional para más de 260 códigos arancelarios

Por Genesis Carrillo
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 05:00 pm
Nueva norma para importar: implicaciones y productos de consumo masivo que requieren permiso previo

Desde el mes agosto, las empresas importadoras del país deben cumplir con un nuevo requisito para nacionalizar mercancías. 

Se trata del Régimen Legal 9 (RL9), una medida que amplía los controles sobre el comercio exterior y exige la obtención de un permiso previo otorgado por el Comité de Comercio Exterior (Comex), refiere Finanzas Digital. 

El mecanismo, reactivado en 2025 mediante los Decretos N.º 5.103 y N.º 5.147, establece un filtro adicional para más de 260 códigos arancelarios, que abarcan productos de consumo masivo, bienes industriales y manufacturas, así lo detalla el especialista en aduanas y comercio exterior Juan Miguel Guerra, en un artículo publicado en el Boletín N.º 2 – 2025 (Septiembre – Octubre) de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol).

Estos son los productos que requieren el permiso

  • Productos lácteos, arroz, maíz, aceites comestibles, margarina, bombones, galletas y papas.
  • Champúes, tintes para el cabello, dentífricos, pañales para bebés y toallas sanitarias.
  • Tapas plásticas, neumáticos, textiles, electrodomésticos, bujías, lámparas, muebles de madera, triciclos y artículos de temporada.

Implicaciones para el comercio

Para los operadores del sector, la medida introduce una barrera no arancelaria de amplio alcance que podría generar demoras, mayores costos y restricciones de oferta en el corto plazo.

 

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Hijos
Internacionales
Taylor Swift
Miami
belleza
Martes 28 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América