Neutralizan aeronave proveniente de las islas del Caribe: jefe del CEOFANB revela los detalles

Este martes, el Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), informó que una aeronave proveniente de las islas del Caribe fue neutralizada.

A través de sus redes sociales, el militar compartió detalles del procedimiento que se ejecutó en el estado Apure.

Neutralizan aeronave proveniente de las islas del Caribe

En tal sentido, precisó que la acción se desarrolló en el marco del “Tratado Regional de Interoperatividad Aérea entre los países latinoamericanos y del Caribe”.

Reveló que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) recibieron información relacionada con una aeronave proveniente de las Islas del Caribe que no cumplía con el plan de vuelo propuesto.

La avioneta, al despegar de su lugar de origen, apagó el transponder y suprimió las comunicaciones y tomó rumbo franco hacia el sur de Venezuela e ingresó de manera ilícita y furtiva al espacio aéreo de Venezuela.

Por lo que, al ingresar sin la debida autorización al espacio aéreo nacional, la misma fue detectada por los radares y declarada como blanco de interés, "procediéndose a la triangulación e interceptación por parte de los medios de defensa aérea, identificándola como vector hostil", precisó el efectivo castrense.

La aeronave Cessna 310, siglas XBRED, se dirigió al estado Apure y aterrizó en una “pista fronteriza no autorizada” en el municipio Rómulo Gallegos.

La misma fue inmovilizada e inutilizada por parte de aeronaves militares de la FANB.



Hernández Lárez reveló que con esta aeronave se suman 412 inutilizadas y 21 durante el año 2025.

