Llegada de onda tropical traerá lluvias sobre estos estados de Venezuela: pronóstico del Inameh para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

Para este martes 28 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre las próximas lluvias debido a la llegada de la onda tropical N.º 51 a Venezuela.

En ese contexto, el Inameh indicó que sobre el país habrá condiciones meteorológicas estables en horas de la mañana, con cielo poco nublado y baja probabilidad de precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional.

Aun así, se esperan lluvias o lloviznas dispersas en zonas de Apure, norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Andes y sur de Bolívar.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Durante la tarde y noche se prevé incremento de la nubosidad en buena parte del país, generando lluvias o chubascos dispersos y actividad eléctrica ocasional.

De acuerdo con el pronóstico, en zonas de Bolívar, los Andes, Falcón y Zulia, sin descartar precipitaciones dispersas y de menor intensidad en zonas de los Llanos Centrales y Occidentales y la región Centro Norte Costera.

Además, en las condiciones generales, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología dijo que continúa cielo parcialmente nublado, alternando con zonas despejadas en gran parte del país.

De igual manera, se observa actividad convectiva aislada, generando lluvias o chubascos dispersos y descargas eléctricas ocasionales en partes del noroeste de Amazonas y oeste de Bolívar.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube