Onda tropical entrará a Venezuela en las próximas horas: esto pronostica el Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que una onda tropical entrará a Venezuela en las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, se trata de la número 51 que el pasado viernes se fusionó con desplazamiento sobre el océano Atlántico Central Tropical.

¿Cuál es el pronóstico del Inameh para la tarde y noche?

Durante la tarde y noche se prevé incremento de la nubosidad en buena parte del país, generando lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional.

Según el reporte, en zonas de Bolívar, Llanos Occidentales, Andes, Falcón, Aragua, Carabobo y La Gran Caracas.

Además, en el resto del país prevalecerá cielo parcialmente nublado, alternando con áreas despejadas.

En su pronóstico general, la situación propicia sobre el país condiciones meteorológicas estables en horas de la mañana, con cielo poco nublado y baja probabilidad de precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional.

Aun así, en áreas al norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, Región Insular, la Gran Caracas y los Llanos Occidentales, se prevé lluvias dispersas, y en Zulia y los Andes se espera actividad convectiva generando lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica.

