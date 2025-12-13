Administración Trump comparte listas de todos los pasajeros aéreos con el Servicio de Inmigración: buscan deportables

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva colaboración entre agencias federales ha puesto la información de todos los viajeros aéreos nacionales e internacionales a disposición de las autoridades de inmigración.

La Administración Trump ha ordenado que los nombres de todos los pasajeros que transitan por los aeropuertos de Estados Unidos sean compartidos sistemáticamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo claro de utilizar las listas para la aplicación del Control Migratorio en materia de deportación.

La medida, que ha sido reportada por fuentes cercanas a los procedimientos internos, permite a los funcionarios de ICE contrastar las listas de pasajeros con sus propias bases de datos de individuos que han sido previamente sentenciados a la expulsión del país.

Intercambio de datos y búsqueda de órdenes de deportación

El proceso establece que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la agencia encargada de la seguridad de los aeropuertos, entrega a ICE las listas de viajeros aéreos varias veces a la semana. Este flujo de información incluye a todos los pasajeros, sin distinción de si son ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o extranjeros.

ICE utiliza esta data para realizar búsquedas específicas de coincidencias con personas que tienen una orden de deportación en firme, o que han sido clasificadas como prioridad para su detención. Una vez que se identifica a un individuo en la lista de vuelos, se coordina el envío de agentes migratorios al aeropuerto correspondiente para interceptar y detener a la persona.

La divulgación de esta práctica confirma la expansión del uso de datos federales de transporte con fines de aplicación de leyes de inmigración.

"Es preocupante saber que cada vez que compro un boleto de avión, mi nombre se compara automáticamente con listas de deportación. Incluso si eres ciudadano, esto crea un clima de vigilancia constante," expresó María Velásquez, residente en Texas.

Arrestos y consecuencias inmediatas

El reporte de este intercambio de información indica que la práctica ya está arrojando resultados en términos de detenciones. Los aeropuertos, que tradicionalmente se enfocan en la seguridad, se han convertido en puntos adicionales de control migratorio.

Los documentos citados señalan que esta colaboración ha facilitado arrestos y deportaciones. Un caso notable mencionado es el de una joven estudiante que fue detenida en un aeropuerto de Boston tras ser identificada en una de estas listas y posteriormente fue deportada.

Esta práctica garantiza que la información de los viajes aéreos sea una herramienta sistemática y eficiente para la localización de individuos con órdenes de expulsión, reforzando la capacidad de ICE para realizar arrestos en el entorno aeroportuario.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube