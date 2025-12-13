Miami se llena de actividades gratis este fin de semana: la agenda incluye teatro, festivales y conciertos

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Miami ofrece un fin de semana repleto de actividades que combina la tradición festiva, ballet clásico y cultura.

La agenda incluye eventos como Santa’s Snow Blast en Hialeah con 50 toneladas de nieve, el Festival de Luces en Miami Beach y el Desfile Navideño Junior Orange Bowl. El público puede disfrutar de ocho eventos con entrada libre y teatro hasta el domingo 14 de diciembre.

¿Qué opciones culturales y de teatro hay en Miami?

La agenda cultural incluye opciones para los amantes del teatro y el ballet clásico. La comedia teatral "Prohibido Suicidarse en Primavera" se presenta del viernes 12 al domingo 14 de diciembre en el @teatro8.

El clásico navideño de ballet, "El Cascanueces", está programado por el @miamicityballet. Este espectáculo se presenta con orquesta en vivo en el @arshtcenter con funciones desde este viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre.

¿Cuáles son las actividades festivas con entrada libre?

Miami ofrece al público ocho eventos con entrada libre. Una de las actividades más destacadas es Santa’s Snow Blast en la @cityofhialeah.

Este evento se realiza el sábado 13 de diciembre en Milander Park y ofrece 50 toneladas de nieve, juegos y música. Otras actividades gratuitas son el JAPAN Fes Florida en Coconut Grove y el Miami Beach Holiday Festival of Lights.

¿Qué desfiles y conciertos cierran el fin de semana?

El domingo 14 de diciembre se cierra el fin de semana con varias opciones festivas y musicales. El Junior Orange Bowl Parade se celebra en Coral Gables, con bandas y carrozas en la Miracle Mile.

Además, el Holiday Village se instala en Downtown Miami, y ofrece un parque festivo con música y encanto navideño. También se presenta MISO at the Park, un concierto de la @miamisymphony bajo las estrellas en Downtown Doral Park.

¿Dónde se puede disfrutar de tradiciones y gastronomía?

El sábado 13 de diciembre se puede disfrutar de la tradición de Bill Baggs Boat Holiday en @keybiscayne. El evento presenta barcos iluminados en el Bill Baggs Cape Florida State Park con la tarifa estándar de entrada al parque.

El JAPAN Fes Florida en Coconut Grove ofrece un festival japonés de comida y cultura. Este evento se extiende durante el sábado 13 y domingo 14 de diciembre con entrada libre.

