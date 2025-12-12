Casetel confirma: fibra óptica es el servicio más solicitado en la capital e interior del país

Suscríbete a nuestros canales

Durante este año 2025, el sector de telecomunicaciones en el país experimentó un notable impulso gracias a una serie de inversiones estratégicas realizadas por las empresas del rubro.

Estos esfuerzos se centraron en robustecer y extender los servicios ofrecidos, con el objetivo claro de mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar una mayor capacidad de conexión a nivel nacional.

Juan Andrés Krumins, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), enfátizó en destacar este panorama, señalando que la inyección de capital busca directamente beneficiar al consumidor final a través de servicios más eficientes y, a mediano plazo, con costos más accesibles.

Mejora de la infraestructura y equipamiento

Las inversiones concretas de las empresas abarcan diversos frentes: se destinaron recursos significativos para acelerar la instalación de fibra óptica, la tecnología que ofrece las conexiones más rápidas.

Además, se procedió a la compra de nuevos equipos de alta tecnología y a la adquisición de mayor capacidad a los proveedores de internet internacionales. Esta estrategia dual garantiza tanto la expansión de la red como el aumento de su potencia.

La fibra óptica: el servicio estrella

El servicio que acaparó la mayor atención y demanda por parte de los usuarios es la instalación de fibra óptica. Según Casetel, este es el producto más solicitado, con un incremento de peticiones que se ha sentido tanto en la capital como en diversas regiones del interior del país, evidenciando una necesidad generalizada de mejor conectividad de alta velocidad.

Expectativas positivas para 2026

La tendencia de inversión no parece detenerse, ya que el presidente de Casetel prevé que el ritmo de inversiones se mantenga e incluso se incremente durante el año 2026.

Krumins destacó una importante relación: a medida que las grandes operadoras aumentan la capacidad de compra de datos a nivel internacional, el costo unitario de esa capacidad disminuye, lo que eventualmente se traduce en un abaratamiento del servicio para el usuario final.

Retos actuales para la competencia

A pesar del optimismo inversor, el sector enfrenta desafíos considerables que amenazan la libre competencia y el desarrollo.

Entre los obstáculos mencionados por Casetel se encuentran la dificultad para acceder a créditos para financiar grandes proyectos, la fuerte presión fiscal que afecta a las empresas registradas y el aumento de empresas no formales.

Este último punto, sumado a la piratería digital, crea una competencia desleal al no cumplir con las regulaciones ni asumir las cargas impositivas del mercado.

