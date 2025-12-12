Mundial de Fútbol 2026 en Nueva York; solo así puedes acceder al proceso oficial de compra de boletos

Suscríbete a nuestros canales

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se está acercando rápidamente, y el MetLife Stadium en Nueva York será uno de los lugares más importantes, ya que albergará la gran final.

Los aficionados deben actuar con rapidez y seguir los canales oficiales para asegurarse de conseguir sus entradas y evitar cualquier tipo de fraude. A continuación, te explicamos el proceso que ha establecido la FIFA, la organización detrás del evento, para la compra de boletos.

¿Cómo comprar entradas para los juegos de la Copa Mundial de Fútbol en Nueva York?

Fase 1: consulta en la FIFA

La FIFA se encarga de la venta de entradas directamente a través de su sitio web: FIFA.com/tickets. Los aficionados al fútbol deben crear un FIFA ID en esta plataforma para expresar su interés y poder participar en las distintas fases de venta.

La FIFA siempre subraya que este es el único canal oficial para comprar entradas individuales y advierte sobre los sitios web no autorizados.

Fase 2: conoce el proceso de venta por fases y sorteos

La venta de boletos se lleva a cabo en diferentes etapas debido a la gran demanda a nivel mundial. Por lo general, la FIFA utiliza un sistema de Sorteo por Selección Aleatoria.

Los aficionados interesados envían su solicitud para partidos específicos (incluyendo aquellos que se jugarán en Nueva York/Nueva Jersey) o paquetes de partidos, y el sistema selecciona a los compradores de manera aleatoria.

Registro de interés: Este es el primer paso crucial. Los aficionados deben inscribirse con su FIFA ID para recibir notificaciones sobre las fechas de las fases de venta.

Fases de sorteo: Se abren ventanas específicas en las que los registrados pueden solicitar entradas, indicando cuántas quieren y en qué categoría.

No importa cuándo te registres dentro de esa ventana; todos tienen la misma oportunidad.

Venta por orden de llegada: La FIFA suele abrir una fase final donde los boletos restantes se venden por orden de llegada, justo antes del inicio del torneo. Aquí, la rapidez es clave.

Acciones clave: Es fundamental que el usuario esté atento a la sección de entradas en el sitio web de la FIFA, ya que las fechas y la disponibilidad cambian según la demanda y el calendario oficial.

Fase 3: paquetes de hospitality

Si estás buscando una experiencia de partido realmente especial, los paquetes de Hospitality son la opción perfecta.

Estos paquetes no solo te garantizan entradas, sino que también incluyen servicios premium como catering de lujo y asientos exclusivos.

Puedes adquirirlos a través de On Location, el proveedor oficial de Hospitality para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Es importante advertir que, la FIFA prohíbe la reventa de boletos en plataformas no oficiales y advierte que las entradas compradas fuera de los canales autorizados, como FIFA.com/tickets o On Location (para Hospitality), podrían no ser válidas, lo que dejaría al comprador sin acceso al estadio.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube