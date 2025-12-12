Caos en Finlandia: fanáticos incendian el estadio de su equipo

Suscríbete a nuestros canales

El histórico FC Haka, poseedor de 12 copas nacionales y con un pasado que incluye cuatro participaciones en la Champions League durante su época dorada en los años 80, se encuentra en el centro de una profunda crisis deportiva y social.

El pasado domingo, el club finalizó último de su grupo con 17 puntos, lo que confirmó su descenso directo de categoría. La noticia desató una reacción violenta e inmediata por parte de un grupo de seguidores.

Menores implicados en el siniestro

Inmediatamente después de confirmarse la pérdida de categoría, hinchas reaccionaron con vandalismo, provocando incendios en diversas zonas del escenario deportivo y causando destrozos.

Según los reportes internacionales y las investigaciones preliminares, tres menores de edad participaron en el hecho. Uno de ellos incluso confesó ser el autor del siniestro. Sin embargo, las autoridades señalaron que ninguno de los implicados irá a prisión, dado que la ley finlandesa prohíbe encarcelar a menores de edad.

El club pide apoyo para la reconstrucción

El siniestro ha golpeado duramente al club, considerado el corazón de Valkeakoski, una ciudad que alberga apenas 20.000 habitantes. El club emitió un comunicado oficial manifestando que la destrucción fue tan grande que las instalaciones quedaron "parcialmente inutilizables".

El presidente del FC Haka, Marko Larsson, confirmó la gravedad de la situación y aseguró que lucharán por reconstruir el estadio: "Es evidente que no necesitábamos esto, pero está claro que ya hemos recibido mucha ayuda de la gente y seguiremos necesitando apoyo en el futuro. Aún no hemos evaluado el costo de los daños, pero es probable que sea significativo", explicó.

