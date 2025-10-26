Huracán Melissa asciende a categoría 4: estas son las zonas de Venezuela que se verán afectadas

Suscríbete a nuestros canales

El huracán Melissa sigue creciendo en el Caribe y alcanzó la categoría 4 y con la amenaza de ascender a la quinta categoría, mientras que algunas zonas de Venezuela se verán afectadas con fuertes lluvias.

En tal sentido, el experto meteorólogo Luis Vargas informó a través de una publicación en X sobre la formación de nubes cumuliformes con potencial de generar lluvias y chubascos en zonas específicas del territorio venezolano, incluyendo el lago de Maracaibo, el suroeste de Zulia, el sur de la Costa Oriental del Lago, el sur de Bolívar y el norte de Amazonas.

¿Cómo quedará afectado el oriente del país?

Asimismo, se observa cielo nublado con precipitaciones dispersas en otros sectores como los Andes, Zulia, el oeste y sur de Lara, oeste y norte de Portuguesa, oeste de Barinas, Alto Apure, sureste de Sucre, norte de Monagas, noreste de Nueva Esparta y noreste de Bolívar, reseñó Caraota Digital.

Vargas señaló que la proximidad de una onda tropical al este de las Antillas Menores, conjuntamente con los efectos del huracán Melissa, "modula la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical".

Esta condición puede ocasionar lluvias en el este y suroeste de Sucre, norte de Monagas y Delta Amacuro. El especialista agregó que: "Además, se espera que llueva en el norte de Amazonas, noreste y sur de Bolívar".

Antillas mayores en alerta tras el paso de Melissa

El huracán Melissa, que pasó de tormenta tropical a un poderoso sistema de categoría 4 en pocas horas, ha causado un total de cuatro muertes en el Caribe. Tres de los decesos se registraron en Haití y uno en República Dominicana.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, que monitorea y predice el comportamiento de estos fenómenos (Fuente: CNH), indicó que Melissa mantiene vientos sostenidos de hasta $225$ kilómetros por hora.

El fenómeno se dirige hacia Jamaica, donde el CNH pronostica vientos intensos y lluvias torrenciales que podrían desencadenar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

La agencia advierte sobre efectos "catastróficos y potencialmente mortales" en la isla. El último gran huracán que afectó a Jamaica fue Beryl a principios de julio de 2024.

