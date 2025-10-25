Tormenta Melissa y su desplazamiento: esto pronostica el Inameh

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este sábado sobre el desplazamiento de la tormenta Melissa y su paso por el país.

A través de sus redes, el Inameh difundió el pronóstico para las próximas horas respecto a la tormenta.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información proporcionada, se observa "cielo parcial con zonas poco nubladas en gran parte del territorio nacional".

Agrega que "se aprecian células convectivas de rápida evolución acompañadas de lluvias o chubascos intensos, algunos con descargas eléctricas".

En este sentido, resalta que los estados que podrían verse afectados con este pronóstico son Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Lara, Falcon, Yaracuy, los Andes y Zulia.

Tormenta Melissa

Actualmente la tormenta se "ubica a 800 km al oeste-noroeste de la península de Paraguaná.

Resalta que se presenta con "un movimiento casi estacionario" y unos vientos máximo sostenidos de 135 km/h, modulando el viento sobre nuestro país".

