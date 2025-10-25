Arriba el vuelo 80 con nuevos repatriados desde EEUU: dos niños se reencuentran con su familia

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Interior y Justicia, informó que un contingente de 312 migrantes venezolanos aterrizó el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

A través de su cuenta de Instagram, se dio a conocer que el vuelo representa la operación número 80 de retorno al país en lo que va de año, principalmente provenientes de Estados Unidos.

La llegada del numeroso grupo forma parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

Detalles del vuelo de repatriación

El Ministerio precisó que el grupo de 312 retornados estaba compuesto por 260 hombres, 50 mujeres y dos niños, desde Texas, Estados Unidos.

En este vuelo, llegaron dos hermanos de 14 y 12 años identificados como Jeravid y Jhilary González, quienes fueron apartados de sus padres en EEUU.

Según la información oficial, la progenitora de retornó a Venezuela durante el pasado mes de septiembre, cuando ambos niños se encontraban en la casa de otra persona en Florida.

La acogida de los connacionales contó con la participación de miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Según lo informado por el Ministerio, todas las fuerzas actuaron apegadas a los "protocolos establecidos" para el manejo de personas repatriadas.

Cifras totales de retorno

Apenas el pasado miércoles, un vuelo de deportación procedente de El Paso, también en Texas, trajo de vuelta a 208 migrantes.

En esa ocasión, el Gobierno advirtió que una niña había sido "cruelmente separada" de su madre tras la detención de esta por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El presidente Nicolás Maduro indicó este mes que el total de venezolanos que regresaron al país durante el transcurso de 2025 asciende a 14.947, en el marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

