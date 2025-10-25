¡En fotos! Nuevo parque temático de Diego Maradona en Caracas: Delcy Rodríguez ofrece detalles del recorrido

Suscríbete a nuestros canales

Caracas, abrió sus puertas a una nueva exhibición que conmemora la vida de uno de los grandes del fútbol.

El parque temático "Diego Vive", inaugurado oficialmente el pasado 24 de octubre, rinde homenaje a la figura de Diego Armando Maradona, creando un recorrido por sus momentos más emblemáticos desde su juventud.

La ceremonia fue presidida por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien enfatizó la profunda conexión del astro argentino con la nación venezolana.

El espíritu del "Pibe" plasmado en la exposición

Más allá de ser una mera exhibición deportiva, la iniciativa busca celebrar la vida de un hombre que trascendió las canchas para convertirse en un ícono de la resistencia popular.

Delcy Rodríguez articuló un discurso donde la leyenda del "Diez" fue elevada a símbolo de la solidaridad con las causas justas y los pueblos más vulnerables. La exposición se presenta como una experiencia familiar que inmortaliza no solo sus hazañas goleadoras, sino también su fervor político.

Durante el acto inaugural, Rodríguez rindió homenaje al trayecto de Maradona, desde el humilde barrio de Villa Fiorito hasta la cumbre mundial, destacando su compromiso social.

Además mencionó que la trayectoria de "El Pelusa" siempre estuvo marcada por su cercanía a los más desposeídos, una cualidad que se manifestó incluso en momentos críticos para el país.

Con una emotiva metáfora, expresó: “El balón de Maradona, esfero de su rebeldía, representa la unión de quienes creemos en la construcción de la Patria Grande”.

La experiencia inmersiva "Diego Vive"

El parque temático “Diego Vive” está diseñado como una travesía para toda la familia, utilizando tecnología de punta.

Los asistentes podrán disfrutar de la exposición a partir de este sábado, 25 de octubre, hasta el 21 de diciembre. El horario de visita es de miércoles a domingo, a partir de las 10:00 de la mañana, con entrada totalmente gratuita.

Entre las atracciones destacadas, los asistentes tendrán acceso a artículos personales del futbolista, una exposición fotográfica detallada y una reconstrucción fidedigna de la casa de su infancia, permitiendo a las nuevas generaciones llevar "el ejemplo de Maradona".

Maradona: un legado deportivo inmortal

La muestra honra la figura del argentino que conquistó el mundo y redefinió la historia del fútbol.

Maradona es recordado por la crítica internacional como uno de los más grandes de todos los tiempos, un genio que deslumbró con su habilidad única. Entre los logros del argentino figuran cuando guio a la selección albiceleste a la gloria en la Copa Mundial de la FIFA México 1986, un torneo en el que se coronó con el Balón de Oro y anotó el considerado "Mejor Gol en la Historia del Fútbol" contra Inglaterra.

A nivel de clubes, dejó una huella imborrable en el SSC Napoli, un equipo al que llevó a obtener sus únicos dos títulos de la Serie A (Scudetto 1986/87 y 1989/90), además de una Copa UEFA (1988/89), la primera a nivel internacional para el club italiano.

También cosechó triunfos en el Boca Juniors (Metropolitano 1981) y el FC Barcelona (Copa del Rey 1982/83). El nuevo parque temático en Caracas celebra esta inigualable carrera, que incluyó también el Campeonato Mundial Juvenil de 1979.

