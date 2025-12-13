Identifican al motorizado baleado en plena vía: este sería el principal móvil

Suscríbete a nuestros canales

El cadáver de un hombre hallado hace unos día en la vía entre los municipios Francisco Linares Alcántara y Libertador, en el estado Aragua, ya fue identificado.

La víctima del violento homicidio fue Carlos Eduardo Colmenares, un ciudadano de 31 años, reportó Periquito Digital.

¿Qué más se conoce sobre la víctima?

El hombre recibió múltiples disparos que acabaron con su vida, a pesar de los esfuerzos médicos.

Colmenares viajaba a bordo de una moto modelo Bera Runner 6G de 150cc al momento del ataque en una vía conocida como Palo Negro.

Los pistoleros le dispararon en repetidas ocasiones, impactándolo en la espalda y en la parte posterior de la cabeza. Tras el ataque, los responsables huyeron inmediatamente del sitio sin ser identificados

Las autoridades policiales iniciaron una investigación, enfocando sus pesquisas en la posibilidad de que el crimen se deba a un móvil pasional o una venganza.

.Murió en el hospital

Aunque la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital José Antonio Vargas, falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de las heridas causadas por los proyectiles.

La Brigada Contra Homicidios de la policía científica, adscrita a la Delegación Cagua, tomó el control de la investigación. Los detectives están recabando información en la zona para esclarecer los hechos, siendo la principal teoría manejada la de un posible "ajuste de cuentas".

