De atleta olímpico a criminal buscado: así fue como el “Chapo” canadiense estableció su imperio de narcotráfico

Ryan James Wedding, un exatleta olímpico canadiense de snowboard, enfrenta acusaciones por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y asesinato de un testigo protegido.

Debido a su amplio historial criminal, las autoridades de Estados Unidos pusieron una recompensa de más de 15 millones de dólares por su captura.

La cifra que subió de los 10 millones de dólares, es ofrecida por el Departamento de Estado, en coordinación con el FBI y los gobiernos de Canadá y México.

A finales del mes pasado, la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció las acusaciones contra Wedding, quien estaría escondido en México, desde donde dirige el tráfico de sustancias ilícitas hacia el territorio estadounidense y Canadá.

Así opera el "Chapo Canadiense" desde México

El Departamento también anunció recompensas de hasta dos millones de dólares por información que lleve al arresto de los responsables del asesinato de un testigo protegido, quien fuera socio de Wedding. El crimen se registró en Medellín, Colombia.

Según Bondi, Wedding y varios de sus colaboradores añadido figuran en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU, la entidad busca cortar su financiamiento dentro de ese país.

De acuerdo con la publicación del sitio web oficial del Departamento de Estado, Wedding sería líder de una de las redes de tráfico de cocaína más grandes que operan en el suelo norteamericano. Sos operaciones generarían ganancias superiores a los 1 mil millones de dólares al año, bajo el amparo del cártel de Sinaloa.

Por su parte, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, comparó la trayectoria criminal de Wedding con el conocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar y con “El Chapo Guzmán”, exlíder del cártel de Sinaloa.

De atleta olímpico a criminal buscado

Ahora, el ciudadano canadiense figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Antes de dedicarse al crimen, Wedding fue un esquiador en tabla olímpico y representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah).

El anuncio sobre la recompensa por su captura se realizó un día después de que las autoridades estadounidenses arrestaran a una docena de personas vinculadas con su operación, entre ellas su abogado, Deepak Balwant Paradkar.

Balwant está señalado por ayudar a Wedding a dirigir su red de tráfico de drogas y recomendar el asesinato del testigo protegido en Medellín.

Por otro lado, Bondi detalló que Wedding estuvo detrás de la creación de un portal de noticias falso llamado Dirty News, con el cual divulgó información personal sobre el testigo protegido asesinado.

Como parte del procedimiento contra el canadiense, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó al acusado y a nueve empresas vinculadas con su red de tráfico.

Se pudo conocer que la esposa de Wedding, Miryam Castillo Moreno, quien se encargaba de dirigir actos de violencia en nombre de su marido, también está sancionada.

Otra de las implicadas, quien está identificada como Carmen Valoyes Florez, figura en la lista de sanciones. La colombiana está acusada de dirigir una red de prostitución en México y de ayudar en el asesinato del testigo protegido.

Mientras que Daniela Acuna Macias, pareja del exatleta, está señalada como la encargada de recolectar las ganancias del narcotráfico.

