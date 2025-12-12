Cicpc detiene a Kevin Díaz, presunto miembro de red internacional dedicada a fraudes bancarios

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal Maracaibo, anunció la detención de un "peligroso hacker".

El individuo fue identificado como Kevin José Díaz Blequett, de 33 años, a quien capturaron en la avenida Don Manuel Belloso, parroquia Francisco Eugenio Bustamante del estado Zulia.

La detención de Díaz Blequett se produjo luego de intensas investigaciones que lograron confirmar su participación en una serie de estafas y fraudes.

Vínculos con red internacional

Los funcionarios determinaron que este criminal se dedicaba a cometer delitos de alto impacto utilizando plataformas tecnológicas, lo que llevó a su inmediata aprehensión y puesta a la orden de la justicia venezolana.

Además, las pesquisas realizadas por el Cicpc arrojaron que el detenido no operaba solo. Se confirmó que Díaz Blequett forma parte de una red criminal de alcance internacional especializada en obtener dinero de forma ilegal a través de internet.

Modus operandi del detenido

El método que utilizaba esta organización, y por el cual se detuvo al ciudadano, consistía en realizar accesos no autorizados a cuentas bancarias de las víctimas.

Además, practicaban el "phishing", una técnica de engaño para robar datos personales y financieros, todo con el objetivo de apoderarse del dinero de los afectados y luego usarlo para su beneficio.

Evidencias incautadas en el procedimiento

Tras la captura, los funcionarios del Cicpc lograron incautar una serie de equipos que el detenido empleaba para sus actividades ilícitas.

Entre las evidencias se encuentran un vehículo, dos computadoras portátiles (laptops), varios teléfonos celulares y memorias USB (pendrives). Estos dispositivos contenían información crucial que era utilizada para llevar a cabo sus estafas y fraudes.

Kevin José Díaz Blequett, junto a todo el material de interés criminalístico recuperado, fue puesto a la orden del Ministerio Público para que continúe con el proceso judicial y se le imputen los cargos correspondientes por los delitos cometidos.

