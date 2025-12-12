¡Tragedia en La Pastora! Una persona fallecida y tres lesionados: esto pasó

Suscríbete a nuestros canales

Una tragedia se registró en el sector Rancho Grande de la parroquia La Pastora, municipio Libertador, tras el colapso parcial de una vivienda de tres niveles, asentada al borde de la Quebrada Agua Salada.

El incidente resultó en una persona fallecida y tres lesionadas, de acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

Vivienda colapsa parcialmente en Rancho Grande; una persona fallecida y tres lesionados

La estructura, construida bajo cota-calle en un terreno inclinado, presentó colapso en los dormitorios del segundo nivel, afectando el área de cocina y baños del primer piso.

El colapso provocó grietas gruesas en paredes, pisos y techos de placa de la edificación.

Se presume que el colapso fue generado por la saturación, asentamiento y socavamiento del terreno, lo cual es consecuencia de la "errada canalización de sistemas de tuberías para las aguas servidas y pluviales", precisó Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas a través de sus redes sociales.

Cuatro personas resultaron afectadas. Tres de ellas fueron trasladadas antes del arribo de la comisión bomberil.

La cuarta herida, identificada como Diana Josefina Becerra, de 56 años, fue atendida en el lugar por efectivos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital y trasladada en una unidad del VEN-911 al Hospital Doctor Jesús Yerena. Lamentablemente, falleció una vez ingresada al centro asistencial.

Los heridos están identificados como: Manuel Feliciano, 72 años, Omar José Romero, 52, y Omarielys Romero Duque, 9 años.

También visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

; Una Persona Fallecida y Tres Lesionados; Una Persona Fallecida y Tres Lesionados