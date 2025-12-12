Tragedia en El Tigre: muere chofer del alcalde Alberto Gago tras fuerte accidente

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de Carlos Elide Igualguana González, chofer del alcalde del municipio Simón Rodríguez, impactó a la comunidad de El Tigre.

Tras permanecer nueve días en estado crítico por un accidente de tránsito en Anzoátegui, su fallecimiento fue confirmado la madrugada del 12 de diciembre. Familiares y autoridades mantenían la esperanza de su recuperación, pero la gravedad de las lesiones complicó todo intento médico.

El siniestro ocurrió el 3 de diciembre, mientras trasladaba al alcalde Alberto Gago hacia un encuentro oficial en el municipio Peñalver. La camioneta oficial se volcó y cayó en la laguna de Unare, provocando heridas de gran consideración en el conductor, informó Diario Primicias Uno.

Igualguana sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, diagnóstico que desde el primer momento lo dejó en situación crítica.

Los reportes iniciales señalan que una fuerte lluvia redujo la visibilidad y provocó que Igualguana perdiera el control del vehículo.

En la camioneta también iban el alcalde Alberto Gago, de 38 años, y una mujer de su equipo de trabajo identificada como Yeli Rodríguez, de 41. Ambos resultaron con traumatismos leves y recibieron atención médica poco después del hecho, incluso, desde el hospital Pedro Gómez Rolingson el alcalde envió un mensaje a través de su Instagram:

"Dios siempre con nosotros, la compañera de mi equipo de Trabajo Yelit está en buenas condiciones y el compañero Carlos, en una situación difícil, pero Dios revertirá todo mal y peligro".

La partida de Igualguana generó un profundo pesar en el equipo; allegados expresaron condolencias, destacando la responsabilidad y compromiso del trabajador.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube