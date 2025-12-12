Hay que aprovechar ahorita: hay ofertas en viajes en bus desde Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La gente acostumbra viajar al interior para pasar Navidad y Año Nuevo con la familia o solo por cambiar de ambiente, por lo que reservan y compran pasajes en transporte terrestre o autobuses Expresos.

Expresos Camargüi, con sus autobuses, cubre la ruta hacia el oriente del país, específicamente a San Félix, Maturín, Carúpano, Cumaná, Puerto la Cruz y El Tigre.

El pasaje para Cumaná, estado Sucre, cuesta $ 22, para Puerto la Cruz, estado Anzoátegui, vale $ 18; y para San Félix, estado Bolívar, por $ 34.

“Carúpano es el destino más solicitado en la temporada navideña”, dijo una empleada que reservó su identidad.

Expresos Mérida solo cubre la ruta hacia esta ciudad, vía carretera Panamericana. El boleto vale $ 35 y no se reserva, hay que comprarlo el mismo día del viaje, según dijo Mayra Guerrero, de atención al cliente.

Expresos Los Andes viaja entre Caracas y el estado Trujillo, a las ciudades de Boconó, Viscucuy y; Guanare, estado Portuguesa. El boleto para Boconó cuesta $ 25, Viscucuy por $ 20 y para Guanare por $ 20.

Por su parte, Expresos Flamingo viaja entre Caracas, Maracay, Valencia y San Cristóbal; y el costo del pasaje para los cuatro destinos es el mismo, $ 41.

Demanda de pasajes en autobús subió en solo días

El empleado de taquilla, Frank Suárez, indicó que los cuatro destinos son solicitados por igual en la temporada decembrina. “Hacia las tres ciudades salen pasajeros para Navidad”.

Comentó que la gente ya está en la compra de boletos. “La demanda subió 60 % en solo días, el bus sale full”.

El gerente de Rodovías estado Monagas, Jesús Hernández, indicó que la ruta entre Caracas y Maturín vale $ 21. “Hasta el momento no hay incremento de ventas, está normal. A partir del 15 de diciembre esperamos que aumente, es lo normal”.

De acuerdo con el Instagram de la empresa, Rodovías cubre varias ciudades del oriente del país con salidas diarias desde Caracas.

El costo del pasaje para Anaco o El Tigre es $ 27, Ciudad Bolívar por $ 32, Puerto Ordaz y San Félix por $ 37, Upata por $ 42; con salidas diarias a las 10:30 am de lunes a viernes y a las 6:00 pm.

El valor del boleto hacia punta de Mata y Maturín es $ 27, con salidas diarias a las 10:00 am.

El pasaje para Puerto La Cruz cuesta $22, Cumaná por $ 25, Cariaco por $ 27, Carúpano por $ 30; con salida los sábados a las 10: 00 am.

El Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa), cubre las rutas hacia el occidente del país por el Terminal de La Bandera.

Hacia Mérida el pasaje cuesta $ 27, con salida los lunes y jueves a las 2 pm, para San Cristóbal por $ 29 y viaja a diario, Maracaibo por $ 23, los lunes, miércoles y viernes a las 5:00 pm, Viscucuy por $ 17 los miércoles y viernes a las 6:00 pm; y Boconó por $ 21 en el mimo horario; según su cuenta de Instagram.

El pasaje para Guanare cuesta $ 17, San Fernando por $ 13, San Juan de Los Morros por $ 5, Calabozo por $ 10, Barquisimeto por $ 12, Valera por $ 21, Barinas por $ 21, Coro por $ 17, Punto Fijo por $ 21.

Sitssa también sale por el Terminal de Oriente hacia San Antonio del Golfo por $ 16, Cariaco, Casanay y Punta de Mata, cada uno por $ 16; y Carúpano por $ 18; todos con salidas diarias.

Puerto Píritu por $ 9, Puerto la Cruz por $ 12, Cumaná por $ 13, Caripito por $ 17, Tucupita por $ 23, San Félix por $ 26, Temblador por $ 19; y Anaco por $ 16; Puerto Ordaz por $ 26, Upata por $ 28; Maturín por $ 17 y El Tigre por $ 18.

Pasajes se compran por la App Busiboletos.com

Viajeros pueden comprar sus boletos en autobús a través de Busi Boletos, con solo descargar la App en el celular o consultar el destino que desea en la web app.busiboletos.com.

Por ejemplo, hacia Barquisimeto, la App trabaja con empresas de buses aliadas como Expresos del Sur, Expresos Bayavamarca, Ejecutivos Carla Tours, Expresos San Cristóbal, Expresos Alianza y BusVen.

“El cliente paga el 60 % del costo del pasaje y el resto en tres cuotas”, de acuerdo con una publicación en su cuenta de Instagram.

