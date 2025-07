Venezolana es acusada por estafa con falsos pasajes de vuelo: víctimas revelan su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer venezolana está acusada de estafar a decenas de personas con falsos pasajes para viajes en Chile. Las causas del Poder Judicial quedaron estancadas, debido a que la sospechosa, propietaria de la empresa, abandonó el país hace varios años.

La implicada responde al nombre de Erika Leonarda Medina Rojas, quien se presenta en sus redes sociales como una “profesional del turismo”, reseñó Bio Bio Chile.

La venezolana creó la empresa “Erika Travels” y “Voyage Travels”, con las cuales habría estafado a decenas de personas que deseaban realizar viajes al extranjero.

Víctimas revelan el modus operandi de la venezolana

Uno de los afectados, quien se identificó como David Bohórquez, indicó que programó un viaje para Venezuela con la agencia de Medina. Al igual que otras víctimas, conoció la compañía por recomendación.

Bohórquez realizó las transferencias y la mujer le envió pasajes aéreos de la aerolínea Copa Airlines, con sus respectivos números de reserva, timbres y códigos.

No obstante, cuando llegó el día del viaje y a solo horas de abordar, Erika lo contactó para decirle que el viaje no se realizaría debido al quiebre de relaciones entre Venezuela y Panamá. Un pretexto creíble, dado el contexto internacional.

La mujer le ofreció dejar los pasajes abiertos. Es decir, que él cuando quisiera podría hacerlos válidos, opción que despertó las sospechas de David, quien decidió verificar los pasajes con la aerolínea en cuestión.

“Hemos realizado una búsqueda con su correo electrónico, con el código de reserva en el documento que nos envía, por nombre, por fecha y número de vuelo y no se ha localizado esta reserva”, le respondió la empresa.

Al menos siete personas más denunciaron la estafa.

Otro cliente, identificado como Ronald, acudió a Erika debido a que necesitaba viajar con su hija a Venezuela para realizar unos trámites.

Cuando se disponía a regresar, comenzó a buscar vuelos de regreso a Chile, pero no encontró nada. En medio de la urgencia, recordó a Erika y la estupenda recomendación que tenía ella.

“La contacté y le dije lo que necesitaba, pero que el viaje debía ser antes del 16 de febrero para poder viajar a Brasil con mi familia. Me dijo ‘dame un par de días y lo gestiono’. Me habló a los días y me dijo que tenía vuelos para el 14 de febrero, estaba perfecto”, relató el hombre.

Ronald pagó casi mil dólares, pues desde 2023 la mujer reside en Estados Unidos y, de hecho, la transferencia fue hecha a una cuenta Zelle.

Sin embargo, dos días antes, Erika le informó que no viajaría, pero que podía reagendarlo para el 25 de febrero. Esperó, pero volvió a pasar. Por lo mismo, tuvo que gastar otros mil dólares para regresar a Chile, ya que debió comprar nuevos pasajes.

“Perdí tiempo, dinero, vacaciones, todo. No pude viajar a Brasil con mi familia, perdí el vuelo”, lamentó el afectado.

Erika Medina es buscada por las autoridades

Actualmente, Erika Medina Rojas se encuentra prófuga de la justicia y con orden de captura.

Se pudo conocer que en abril de 2024 las autoridades recibieron una denuncia en contra la mujer, de acuerdo al historial de la causa del Poder Judicial. Se intentó lograr una formalización y arresto, pero no hubo noticias del paradero de la mujer, quien ya había dejado Chile.

Recientemente, fue declarada como prófuga de la justicia y su orden de detención fue ingresada al Registro Nacional de Prófugos.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube