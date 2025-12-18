Grupo Médico Santa Paula mantiene operativo su laboratorio clínico

Suscríbete a nuestros canales

La temporada decembrina envuelve a las familias en una atmósfera de celebración, reencuentros y tradiciones gastronómicas. Es una época donde la alegría es protagonista, pero también donde los cambios de rutina y los excesos alimenticios pueden impactar al organismo de forma silenciosa.

Las afecciones de salud no entienden de calendarios. La necesidad de un diagnóstico preciso suele surgir, precisamente, cuando la mayoría de los servicios están cerrados por los feriados de Navidad y Año Nuevo. Entendiendo que la tranquilidad es el mejor regalo, la prevención y la disponibilidad médica inmediata se vuelven innegociables.

En este escenario, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) se posiciona como un aliado estratégico para la familia venezolana, garantizando que su laboratorio clínico permanezca plenamente operativo durante todas las fiestas.

Compromiso y tecnología de vanguardia

Javier Meneses, gerente del Laboratorio Clínico del GMSP, subraya la relevancia de esta continuidad operativa: “La salud no toma vacaciones. Hemos blindado nuestra planificación con el talento humano y los recursos necesarios para que la calidad, precisión y rapidez en la entrega de resultados se mantengan intactas, tal como ocurre el resto del año”.

Esta operatividad es vital para realizar chequeos preventivos y de seguimiento, especialmente aquellos vinculados al perfil cardiovascular, cuyos indicadores suelen alterarse por la ingesta calórica propia de estas fechas.

Laboratorio a domicilio: Salud en la comodidad del hogar

El GMSP no solo mantiene sus puertas abiertas en su sede de Caracas, sino que potencia su servicio mediante una infraestructura tecnológica de punta, capaz de procesar desde pruebas de rutina hasta estudios especializados.

Sin embargo, el gran valor diferencial para estas fechas es su servicio de toma de muestras a domicilio. Pensando en el confort del usuario y en evitar el tráfico o traslados en días festivos, la clínica lleva a sus bioanalistas hasta la seguridad del hogar u oficina. Esta facilidad permite a las personas cumplir con sus controles médicos sin interrumpir la dinámica familiar ni las celebraciones.

Respaldado por su empresa matriz, Keralty, el Grupo Médico Santa Paula reitera su compromiso con la excelencia, ofreciendo herramientas innovadoras que facilitan el acceso a servicios de salud de alta calidad, consolidándose como "la clínica que todos tienen en mente".

