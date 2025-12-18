Accidente

Tragedia en Carolina del Norte: jet privado se estrella con seis personas a bordo

Autoridades de Statesville continúan con las investigaciones.

Por Jessica Molero
Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 02:22 pm
Avión implicado en el suceso
Foto: Cortesía

 

Un jet privado se estrelló en Carolina del Norte, Estados Unidos, con seis personas a bordo, dejando un saldo preliminar de cinco fallecidos. El hecho ocurrió poco después del despegue desde el Aeropuerto Regional de Statesville, según reportes iniciales de autoridades estatales.

Los primeros informes indican que la aeronave presentó un inconveniente tras despegar y habría intentado regresar al aeropuerto, sin lograr completar la maniobra, así lo informa en la red social X, Air Safety #OTD by Francisco Cunha. 

El avión fue identificado como un Cessna Citation II, modelo 1981, con matrícula N257BW.

Foto: Cortesía

La aeronave pertenece al expiloto de NASCAR Greg Biffle, aunque no se ha confirmado si se encontraba a bordo. Las autoridades mantienen la investigación en curso para determinar las causas del accidente y ampliar la información oficial.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
trámites
Jueves 18 de Diciembre - 2025
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América