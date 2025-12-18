Tragedia en Carolina del Norte: jet privado se estrella con seis personas a bordo

Un jet privado se estrelló en Carolina del Norte, Estados Unidos, con seis personas a bordo, dejando un saldo preliminar de cinco fallecidos. El hecho ocurrió poco después del despegue desde el Aeropuerto Regional de Statesville, según reportes iniciales de autoridades estatales.
Los primeros informes indican que la aeronave presentó un inconveniente tras despegar y habría intentado regresar al aeropuerto, sin lograr completar la maniobra, así lo informa en la red social X, Air Safety #OTD by Francisco Cunha.
El avión fue identificado como un Cessna Citation II, modelo 1981, con matrícula N257BW.
La aeronave pertenece al expiloto de NASCAR Greg Biffle, aunque no se ha confirmado si se encontraba a bordo. Las autoridades mantienen la investigación en curso para determinar las causas del accidente y ampliar la información oficial.
