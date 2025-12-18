Texas bajo alerta: las consecuencias penales de usar pólvora y disparar al aire en Navidad

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acercan las festividades de fin de año, las autoridades del norte de Texas están aumentando la vigilancia y emitiendo advertencias sobre dos prácticas comunes pero peligrosas: disparar al aire y usar fuegos artificiales.

En ciudades como Dallas y Fort Worth, estas acciones no solo ponen en riesgo la seguridad pública, sino que también pueden acarrear severas sanciones económicas y penales.

Multas de hasta $2.000 por fuegos artificiales

En la mayoría de las ciudades del norte de Texas, la posesión y el uso de pirotecnia son ilegales dentro de los límites municipales.

Según el Departamento de Policía de Dallas (DPD), cualquier persona que posea o utilice fuegos artificiales puede enfrentar una multa de hasta $2.000, además de la confiscación del material (Dallas City News, 2024).

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Fort Worth advierte que su ordenanza municipal prohíbe estrictamente la fabricación, almacenamiento y detonación de cohetes, con multas que también alcanzan los $2.000 por infracción, indica el sitio web de City of Fort Worth.

¿Cuál es la sanción impuesta por disparar al aire en Texas?

La práctica conocida como "disparos de celebración" es un delito serio en Texas. Según el Código Penal de Texas, de acuerdo con la Sección 42.12, disparar un arma de fuego de manera imprudente dentro de los límites de una ciudad con más de 100.000 habitantes se considera un Delito Menor Clase A.

Las autoridades de Dallas y Crime Stoppers de Houston (que aplican sus directrices legales a nivel estatal) han señalado las siguientes consecuencias:

Multas: Hasta $4.000.

Hasta $4.000. Prisión: Hasta un año en la cárcel del condado.

Cargos por delito grave: Si una bala perdida hiere o mata a alguien, la persona responsable podría enfrentar cargos por conducta mortal o asalto agravado, con penas que van de 2 a 10 años de prisión y multas de hasta $10.000, reseña Univision.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube