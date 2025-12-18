¿Falla burocrática o ironía trágica? El gobierno de EEUU otorga la legalidad a un mexicano dos meses después de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

La alegría que la familia García esperó durante dos años llegó en un sobre blanco a su casa de Arlington, Texas, pero lo hizo demasiado tarde.

Stephany Gauffeny, viuda de Miguel García, abrió esta semana una notificación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que aprobaba la residencia legal de su esposo.

Sin embargo, Miguel, un ciudadano mexicano de 31 años, no pudo celebrar el estatus por el que tanto trabajó: murió hace dos meses bajo custodia federal.

¿Cómo murió Miguel?

El sueño migratorio de García se truncó de forma violenta en septiembre. Mientras permanecía detenido en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, tras un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en agosto, un francotirador abrió fuego desde una azotea cercana.

El ataque acabó con la vida de Miguel y otro detenido, dejando a una familia desamparada justo cuando el sistema finalmente reconocía su derecho a permanecer legalmente en el país.

Hoy, la vivienda que la pareja adquirió en mayo para construir un futuro estable se ha transformado en un recordatorio constante de la pérdida. Gauffeny enfrenta la crianza de cinco hijos, incluido un recién nacido que llegó al mundo apenas unas semanas después del asesinato de su padre.

La carta que no pudo ver

La carta de aprobación, fechada el 9 de diciembre, autoriza el inicio del trámite para la tarjeta verde, un documento que la pareja anhelaba para eliminar el miedo a la deportación y que ahora carece de utilidad práctica.

El dolor de la familia se intensifica con la cercanía de la Navidad. Los adornos y el árbol en la sala contrastan con la frialdad de una carta que llegó dos meses después de que el solicitante falleciera en una instalación federal.

Gauffeny cuestiona la desconexión administrativa de las autoridades migratorias, quienes procesaron y enviaron una aprobación oficial para un hombre cuya muerte bajo custodia de ICE fue noticia nacional.

