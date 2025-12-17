Maduro convoca a la unión de las fuerzas políticas y militares de Colombia en defensa de la soberanía de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó un llamado a la unidad de las fuerzas políticas y militares de Colombia en defensa de la soberanía de Venezuela, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos (EEUU).

En tal sentido, el mandatario destacó que la cohesión entre ambos pueblos es la garantía fundamental para preservar la paz y la estabilidad en la región.

“La mayor garantía de paz es la unión. Por eso, hoy hago un llamado grancolombiano al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, fuerzas políticas y militares. Los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie intente tocar nuestra soberanía y para ejercer el dictamen de Bolívar: la unión permanente”, expresó el jefe de Estado.

Esta convocatoria surge como respuesta directa a las recientes declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien cuestionó la propiedad de los recursos naturales de Venezuela.

El mandatario estadounidense afirmó que el petróleo venezolano pertenece a su país y que "debe ser devuelto inmediatamente", declaraciones que el Ejecutivo nacional calificó como una “amenaza colonialista”.

“Es una pretensión guerrerista. Se pretende un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que entregue nuestra Constitución y convierta al país en una colonia. Nuestras riquezas y nuestro petróleo pertenecen, por mandato constitucional y decreto del Libertador Simón Bolívar, exclusivamente a Venezuela”, aseguró.

No al bloqueo marítimo

El mandatario también agregó el bloqueo total a los tanqueros petroleros venezolanos anunciado por Washington, una acción que afirmó es "ilegal”, ya que “pretende impedir el libre comercio en los mares", lo que vulnera el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

“Venezuela seguirá comerciando sus productos bajo el espíritu de los libertadores. El petróleo y las riquezas naturales pertenecen a su único dueño legítimo: el pueblo soberano de Venezuela”, dijo.

Finalmente, Maduro informó que estas acciones y amenazas han sido comunicadas formalmente al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para su debida atención internacional.