¡El peor"Don Juan"!: sujeto estafó a varias madres solteras y les gritó "¡Feliz Navidad!" tras ser condenado

Suscríbete a nuestros canales

En una sentencia histórica para la justicia británica, Nigel Baker, un hombre de 56 años residente de Essex, fue condenado a 17 años de prisión.

Se trata de la pena más larga impuesta por "fraude romántico" en el Reino Unido, tras defraudar a varias mujeres por sumas millonarias.

Modus Operandi

Baker utilizaba su carisma para captar víctimas en sitios de citas en línea, presentándose como un exitoso corredor de apuestas.

Este hombre, era un Ludópata que malgastaba el dinero de sus víctimas en apuestas en línea, convencía a las mujeres de que era un "corredor de apuestas sin riesgo".

Lograba que sus víctimas entregaran ahorros de toda la vida, solicitaran préstamos bancarios o incluso vendieran sus casas bajo la promesa de beneficios financieros.

Fue hallado culpable de 18 cargos de fraude cometidos entre 2012 y 2020.

Perfil de las Víctimas

Baker no distinguía profesiones; entre sus víctimas se encontraban mujeres con perfiles profesionales sólidos que fueron manipuladas emocionalmente.

Entre las mujeres habían, policías, empresarias, contadoras y hasta una enfermera, de acuerdo al medio DailyMail, una de sus cuentas de apuestas fue financiada por una víctima que habría perdido casi cuatro millones de libras (unos 5,3 millones de dólares).

Adicionalmente, una empresaria le habría transferido cerca 281 mil 540 libras (aproximadamente 377 mil dólares).

III. Reacción en el Tribunal: Una Burlar Final

El cierre del juicio dejó una sensación de indignación entre los presentes debido a la actitud cínica del condenado.

"Es un depredador peligroso que no tiene moral ni respeto por nadie... Me ha hecho sentir violada de una manera difícil de expresar con palabras".

Tras escuchar su sentencia de 17 años, Baker, lejos de mostrar arrepentimiento, murmuró con sarcasmo: "¡Feliz Navidad!", provocando el asombro y la indignación de las familias de las víctimas presentes en la sala.

También visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube