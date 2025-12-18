Bombazo en el tenis: Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero rompen su relación tras siete años

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz ha sacudido el mundo del deporte al confirmar que ya no trabajará junto a Juan Carlos Ferrero. Tras más de siete años de una relación que empezó cuando el murciano era solo un adolescente, ambos han decidido separar sus caminos en lo más alto del ranking.

El tenista murciano compartió la noticia con un mensaje emotivo, asegurando que juntos lograron convertir los "sueños de niño en realidades".

Un palmarés legendario

La etapa de Ferrero junto a Alcaraz será recordada como una de las más exitosas del tenis moderno. Juntos conquistaron 24 títulos, incluyendo seis torneos de Grand Slam. Solo en 2025, Alcaraz logró ganar Roland Garros y el US Open, cerrando el año como el mejor jugador del planeta tras sumar 71 victorias.

Ferrero apostó por el murciano en 2018, dejando de entrenar a un consolidado Alexander Zverev para moldear a un joven de 15 años que entonces era un desconocido.

Samuel López asume el mando

El cambio llega justo antes del inicio de la nueva temporada. Samuel López será el encargado de dirigir al tenista a partir de ahora. López, de 55 años, ya formaba parte del equipo técnico desde finales de 2024 y ha sido clave en la mejora del saque de Alcaraz.

El nuevo entrenador viajará con el murciano al Abierto de Australia, que comienza el 18 de enero, con el reto de conseguir el único Grand Slam que todavía le falta al español.

Nuevos horizontes para el número uno

Alcaraz ha descrito este movimiento como un paso necesario para afrontar nuevos proyectos. Aunque Ferrero admitió que le hubiera gustado continuar, ambos terminan su etapa profesional de forma amistosa y con la satisfacción de haber llegado a la cima juntos.

