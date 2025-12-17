Jorge Rodríguez ratifica soberanía de Venezuela sobre hidrocarburos y territorio nacional

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ratificó la propiedad absoluta de la nación sobre sus recursos energéticos, citando el artículo 12 de la Constitución, la cual establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen al país, independientemente de su naturaleza, ya que son bienes de dominio público.

Por lo que estos recursos mantienen un carácter inalienable e imprescriptible ante cualquier instancia.

A esa declaración, sumó el artículo 13, donde dice que el territorio nacional jamás podrá ser cedido, traspasado, ni enajenado a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional, el espacio geográfico venezolano es una zona de paz, por lo que no se podrá establecer bases militares extranjeras por parte de ninguna potencia.

“Es absurdo y extravagante que tengamos que decir que hoy más que nunca que las tierras, el petróleo les pertenece a los venezolanos, el cielo, la tierra, mares y ríos, la historia de América Latina le pertenece a los venezolanos porque de esta sangre derramada surgió la libertad del continente americano”, insistió Rodríguez, durante una sesión ordinaria en la que el Parlamento repudió las “amenazas” del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sobre el crudo venezolano.

La Asamblea Nacional afirmó que esta acción de EEUU constituye una “inaceptable violación” del derecho internacional y “pretensión colonialista contra la soberanía” de Venezuela.