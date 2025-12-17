Vuelos

Copa Airlines habilita nueva conexión diaria desde este 20 de diciembre: detalles de la ruta

El vuelo de prueba realizado recientemente confirmó la fiabilidad de esta ruta y la capacidad de la infraestructura aeroportuaria.

Por Jessica Molero
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 01:30 pm
Copa Airlines
Foto: Cortesía

 

A partir del próximo 20 de diciembre, Maracaibo volverá a contar con un vuelo diario desde Panamá gracias a Copa Airlines, que confirma esta operación segura en su reciente comunicado. 

Programación de vuelos y horarios con Copa Airlines

Copa Airlines informó que el vuelo CM703 saldrá de Panamá a las 12:14 hora local, llegando a Maracaibo a las 14:58. El regreso, CM713, partirá de Maracaibo a las 15:58, aterrizando en Panamá a las 16:46

La aerolínea destaca que operar en el Aeropuerto Internacional La Chinita es seguro, gracias a los sistemas de aproximación que reducen los riesgos por intermitencias en señales de navegación. 

Foto: Copa Airlines

Refuerzo de rutas hacia Colombia con Copa Airlines

Además de Maracaibo, Copa Airlines incrementa sus vuelos hacia Cúcuta, Colombia, fronteriza con el estado Táchira. Este refuerzo busca ofrecer alternativas de transporte internacional durante la temporada alta, facilitando viajes para pasajeros que conectan con Venezuela.

Los vuelos hacia Caracas permanecerán suspendidos hasta el 15 de enero, esperando la reapertura completa de la pista principal en Maiquetía.

Miércoles 17 de Diciembre - 2025
