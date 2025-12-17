Copa Airlines habilita nueva conexión diaria desde este 20 de diciembre: detalles de la ruta

Suscríbete a nuestros canales

A partir del próximo 20 de diciembre, Maracaibo volverá a contar con un vuelo diario desde Panamá gracias a Copa Airlines, que confirma esta operación segura en su reciente comunicado.

Programación de vuelos y horarios con Copa Airlines

Copa Airlines informó que el vuelo CM703 saldrá de Panamá a las 12:14 hora local, llegando a Maracaibo a las 14:58. El regreso, CM713, partirá de Maracaibo a las 15:58, aterrizando en Panamá a las 16:46.

La aerolínea destaca que operar en el Aeropuerto Internacional La Chinita es seguro, gracias a los sistemas de aproximación que reducen los riesgos por intermitencias en señales de navegación.

Foto: Copa Airlines

Refuerzo de rutas hacia Colombia con Copa Airlines

Además de Maracaibo, Copa Airlines incrementa sus vuelos hacia Cúcuta, Colombia, fronteriza con el estado Táchira. Este refuerzo busca ofrecer alternativas de transporte internacional durante la temporada alta, facilitando viajes para pasajeros que conectan con Venezuela.

Los vuelos hacia Caracas permanecerán suspendidos hasta el 15 de enero, esperando la reapertura completa de la pista principal en Maiquetía.

