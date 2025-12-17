Buenas noticias para inmigrantes en Illinois: ley estatal asegurará acceso, subsidios y becas a indocumentados, conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En el actual escenario anti-inmigración que se ha generado en Estados Unidos (EEUU), desde la actual Administración de Donald Trump, es atípico encontrar estados que promulguen leyes que beneficien a la comunidad inmigrantes, en especial a aquellos que no cuentan con estatus legal en el país.

Se ha dado a conocer que estudiantes indocumentados del estado de Illinois serán elegibles para obtener ayuda financiera a nivel estatal y local.

Esto se debe a una nueva ley firmada por el gobernador J.B. Pritzker, HB 460 / RISE Act, y que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Esta normativa modifica el “Retention of Illinois Students and Equity Act” para incluir a estudiantes que no califican para apoyo federal, como lo indica el portal de Acceso Latino de la Fundación Carlos Slim.

Lo que debe entender sobre la ley

Se explica que la actualización establece que cualquier residente de Illinois que no sea elegible para ayuda financiera federal, como estudiantes sin estatus migratorio regular, tendrá derecho a recibir asistencia económica proporcionada por el estado, autoridades locales o instituciones públicas de educación superior.

Entre los apoyos disponibles se encuentran:

Becas, subvenciones, premios, estipendios, ayuda para alojamiento y alimentación, exenciones de matrícula y otros tipos de asistencia en especie, según lo estipulado en el documento legislativo.

Es decir, más allá de crear o poner en marcha un programa específico, la legislación indica que estos estudiantes no podrán ser excluidos de los programas estatales ni estar sujetos a restricciones adicionales.

Excepto aquellas previstas en la ley estatal, con el fin de promover la equidad y mejorar la permanencia de estudiantes residentes.

Sin embargo, la disposición no modifica los requisitos académicos ni los criterios relacionados con el ingreso personal o familiar que aplican a los distintos programas de ayuda.

Lo que se busca con esta ley, según la propia Asamblea General de Illinois, es ampliar al máximo la elegibilidad para apoyos económicos entre estudiantes residentes, independientemente de su situación migratoria.

Esto, con el objetivo de fomentar la continuidad académica y reducir las barreras de acceso a la educación superior en el estado.

Batalla legal activa

Sin embargo, la Administración de Trump ha tomado medidas para ir en contra de esta nueva disposición, debido al beneficio que representa la para la comunidad que intenta expulsar del país.

De hecho, el Departamento de Justicia (DOJ) de la administración de Donald Trump presentó una demanda argumentando que la HB 460 viola la ley federal (específicamente la Sección 1621 del Título 8 del Código de EEUU).

La Administración Trump está presionando para que un juez federal emita una suspensión antes del 31 de diciembre de 2025.

El estado de Illinois ha solicitado que la demanda sea desestimada, argumentando que el gobierno federal está interfiriendo en cómo Illinois decide gastar el dinero de sus propios contribuyentes.

