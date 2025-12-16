Alerta por temperaturas bajo cero en Washington D.C: ¿Qué refugios están abiertos y dónde quedan?

Suscríbete a nuestros canales

Washington D.C. activó su protocolo de invierno ante la llegada de temperaturas gélidas que ponen en riesgo a las personas más vulnerables.

Desde el 1° de noviembre y hasta marzo, las autoridades del Distrito de Columbia mantienen operativos refugios y centros de calefacción para evitar casos de hipotermia, una emergencia médica que cada año afecta a personas sin hogar y a quienes carecen de condiciones adecuadas para protegerse del frío extremo.

El Departamento de Servicios Humanos (DHS) del distrito emite alertas de hipotermia cuando se pronostican temperaturas de 32°F (0°C) o menos, o 40°F (4,4°C) o menos con lluvia o nieve. Durante estas alertas, se amplía la capacidad de atención y se refuerzan los servicios de transporte y extensión comunitaria.

Refugios para mujeres y hombres en Washington D.C.

Las autoridades informaron que los refugios para mujeres disponibles en Washington D.C. incluyen: Eve’s Place, ubicado en 2210 Adams Place NE (202-506-6021); Harbor Lights, en 2100 New York Ave.

NE (202-841-9643); Harriet Tubman, en 1910 Massachusetts Avenue SE (202-795-9966); Pat Handy, en 810 5th St NW (202-939-2076); y St. Josephine Bakhita, en 6010 Georgia Ave NW (202-829-1117).

Para la población masculina, el distrito habilitó centros como 801 East Day Center y 801 East Men’s Shelter, ambos en 2722 Martin Luther King Jr Ave. SE (202-977-5334).

Adams Place Shelter, en 2210 Adams Place NE (202-832-8317); Emery, en 1725 Lincoln Rd. NE (202-599-1116); Federal City (1-North), en 425 2nd St. NW; y Naylor Road – 2601, en 2601 Naylor Rd. SE (202-780-4562).

También existe una opción segura para la comunidad LGBTQ+ en Living Life Alternative, en 400 50th St. SE (202-560-5457).

Las autoridades recomiendan comunicarse directamente con cada centro para confirmar disponibilidad de camas y horarios.

Alerta de hipotermia y recursos de emergencia

Durante las alertas de frío, las personas en riesgo pueden acudir directamente a un refugio, llamar al 202-399-7093 o marcar 311 para solicitar ayuda.

En situaciones de peligro inmediato, se debe llamar al 911. También está disponible el Centro de Recursos Familiares Virginia Williams, en 64 New York Ave. NE, así como transporte hacia refugios las 24 horas.

Según los CDC, la hipotermia se manifiesta con temblores, confusión, cansancio extremo, torpeza, pérdida de memoria y habla arrastrada.

Ante estos síntomas, se debe llevar a la persona a un lugar cálido, retirar la ropa mojada, cubrir el cuerpo con frazadas y trasladarla de inmediato a un centro médico.

