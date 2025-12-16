Florida fortalece la salud y la protección animal: nuevas leyes que marcan un cambio

Suscríbete a nuestros canales

A partir del primero de enero de este próximo año 2026, Florida implementará cinco leyes que transforman significativamente la salud y la protección animal en el estado.

Las reformas buscan mejorar la atención preventiva, garantizar mayor transparencia en seguros y reforzar la seguridad de los animales domésticos, de acuerdo a la información del medio El Tiempo.

Exámenes de mama gratuitos para empleados públicos

Una de las reformas más relevantes en salud es la SB 158, que elimina copagos y deducibles para exámenes de mama en empleados con seguros estatales. Esto incluye mamografías de rutina, ultrasonidos y estudios de seguimiento, garantizando que los costos no sean un impedimento para la detección temprana de enfermedades graves.

Registro público de maltratadores de animales

En el ámbito del bienestar animal, la HB 255, conocida como “Dexter’s Law”, crea un registro público de personas condenadas por crueldad hacia animales.

Este sistema permitirá a refugios, criadores y organizaciones de rescate verificar antecedentes antes de aprobar adopciones. Con esta medida se busca prevenir que mascotas caigan en manos de agresores reincidentes y aumentar la seguridad en los procesos de adopción.

Transparencia en seguros veterinarios

Por su parte, la HB 655 regula el mercado de seguros para animales domésticos, exigiendo a las aseguradoras explicar claramente cómo calculan los pagos y las condiciones de cobertura.

Las compañías pueden limitar la cobertura por enfermedades preexistentes y fijar períodos de espera para dolencias, pero no para accidentes. Además, los clientes podrán revisar y cancelar contratos si consideran que las condiciones no son claras, aumentando la confianza en el sistema de seguros.

Protección financiera y devolución de cobros excesivos

Asimismo, la SB 1808 establece que los proveedores de salud deberán devolver pagos en exceso en un máximo de 30 días.

La medida aplica a todos los servicios prestados desde enero de 2026 y busca proteger a los pacientes frente a cobros indebidos. El incumplimiento generará sanciones y multas, asegurando un mayor control financiero y confianza en los servicios médicos.

Nuevos plazos para profesionales de la salud mental

Finalmente, la SB 944 reduce de 30 a 12 meses el tiempo que tienen las aseguradoras y HMO para reclamar pagos excesivos a psicólogos colegiados.

Esto equipara sus derechos con otros profesionales de la salud, como médicos y dentistas, garantizando estabilidad financiera y una gestión más eficiente de los servicios.

