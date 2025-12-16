Nueva York: ¿Cómo aplicar al sorteo de viviendas asequibles Willets Point Commons?

Suscríbete a nuestros canales

La Queens Development Group (QDG), una colaboración entre Related Companies y Sterling Equities, junto con el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD) y la Corporación de Desarrollo de Vivienda (HDC), ha lanzado oficialmente el sorteo de viviendas asequibles para la primera fase de este emocionante proyecto en Willets Point.

Este nuevo complejo, llamado Willets Point Commons, ofrecerá 880 unidades de alquiler completamente asequibles en dos edificios que se ubican junto al Citi Field en Flushing, marcando el inicio del desarrollo de viviendas asequibles más grande que la ciudad ha visto en 40 años.

Requisitos de ingreso y opciones de vivienda en Nueva York

Este sorteo ofrece oportunidades a una gran variedad de neoyorquinos. Las unidades disponibles, que van desde estudios hasta apartamentos de tres dormitorios, están destinadas a hogares cuyos ingresos oscilan entre el 30% y el 120% del Ingreso Medio del Área (AMI).

Rango de ingresos: Para ser elegibles, los solicitantes deben demostrar un ingreso familiar anual que varía aproximadamente entre $20,469 y $301,350, dependiendo del tamaño del hogar y el tipo de unidad (los mínimos no aplican a quienes reciben subsidios de alquiler calificados, como la Sección 8).

Alquiler mensual: Los precios de alquiler son sorprendentemente bajos para el mercado de Nueva York, comenzando en $486 para un estudio destinado a solicitantes con ingresos más bajos y alcanzando hasta $4.244 para un apartamento de tres dormitorios, disponible para hogares de hasta siete personas con ingresos dentro del 120% del AMI.

¿Cómo aplicar al sorteo de viviendas asequibles, Willets Point Commons, en Nueva York?

Los interesados deben aplicar en línea a través del portal oficial de la ciudad.

Cree un Perfil: Los solicitantes completan un perfil detallado en el sitio web de NYC Housing Connect (HousingConnect.NYC.gov).

Encuentre la Lotería: Busque la lotería para "Willets Point Commons" y postule a las unidades para las que su hogar califica antes de la fecha límite, que es el 25 de febrero de 2026.

Documentación Requerida: Si su solicitud resulta seleccionada, los administradores del edificio solicitarán documentos para verificar sus ingresos y activos, como talones de pago recientes, formularios W-2, declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios e identificaciones.

¿Quiénes tienen prioridad en las solicitudes?

Algunas unidades tienen asignaciones específicas para fomentar la equidad y la accesibilidad.

Residentes locales: Se ha reservado un 20% de las unidades para los residentes de la Junta Comunitaria 7 de Queens.

Empleados municipales/veteranos: Un 10% de las unidades está destinado a veteranos y/o empleados municipales de la ciudad de Nueva York.

Necesidades de accesibilidad: Hay unidades designadas disponibles para solicitantes con necesidades de acceso de movilidad (5%) y acceso visual/auditivo (2%).

