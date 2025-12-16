Eventos

¡La agenda de espectáculos en Chicago ya está lista! Conoce los conciertos a los que podrás ir a fin de año e inicio de 2026

Los eventos contarán con artistas de la talla de Ricardo Arjona, Reik, Alicia Villarreal y Rosalía 

Por Mariana Pérez Guerra
Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 07:00 am

La programación de recitales musicales arranca en Chicago con fuerza en los primeros días del calendario. Varios exponentes de la música latina preparan presentaciones con giras consolidadas en la ciudad.

Artistas de distintos géneros llenan las fechas iniciales en Chicago con espectáculos que abarcan desde baladas hasta ritmos populares. La oferta incluye tanto solistas como agrupaciones que regresan con repertorios renovados.

La información fue sacada del portal web de Telemundo Chicago.

Detalles de las presentaciones

Estos eventos se realizarán en el área de Chicago, Illinois, a partir de enero de 2026. Ricardo Arjona presenta “Lo que el seco no dijo tour” el 30 de enero en el Allstate Arena a las 8:00 pm. Boletos disponibles en este enlace .

Pandora y Flans ofrecen el concierto “Más inesperado” el 6 de febrero en el Rosemont Theatre a las 8:00 pm. Industria del Amor y Los Ángeles de Charly actúan el 8 de febrero en el mismo recinto a las 8:00 pm. Los Ángeles Azules llegan con “Cumbia sin fronteras” el 13 de febrero en el Allstate Arena a las 8:00 pm.

Fechas de marzo a junio

Alicia Villarreal inicia su gira “Donde todo comenzó 2.0” el 20 de febrero en el Rosemont Theatre a las 8:00 pm. Reik presenta “Reik Tour 2026” y Silvester Dangond con Juancho de la Espriella ofrecen “El último baile tour USA 2026”, ambos el 5 de marzo en el Rosemont Theatre a las 8:00 pm. Boletos en este sitio .

Alejandro Sanz regresa con “¿Y ahora qué?” el 9 de abril, Carlos Vives con “Tour al sol” el 7 de mayo, todos en el Rosemont Theatre a las 8:00 pm. Rosalía cierra la lista con “Lux 2026” el 20 de junio en el United Center a las 8:30 pm. Boletos en este enlace .

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
farándula
Martes 16 de Diciembre - 2025
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América