Ingreso contra la Guerra Económica: así aumentó el pago para funcionarios públicos en diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, el bono contra Guerra Económica fue pagado con aumentos a los trabajadores activos de la administración pública, a través del Sistema Patria.

“Monedero Patria: Crédito por Bs. 32.400 por concepto de bono Contra la Guerra Económica (diciembre de 2025)”, precisó el mensaje que recibieron los beneficiarios.

Lo que representa un incremento de 15,38% en bolívares, en comparación al monto recibido en el mes de noviembre de 2025, cuya cifra fue de Bs. 28.080.

Pago del Ingreso Contra la Guerra Económica

Esta bonificación especial es complemento del salario mínimo en Venezuela.

La entrega del bono se realizará de manera directa y gradual, con la confirmación de la asignación a través de mensaje de texto (número corto 3532) y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el Sistema Patria y sus canales aliados, el monto otorgado es de 32.400,00 bolívares.