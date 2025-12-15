¡Con los brazos abiertos! Diosdado Cabello se pronuncia sobre la expulsión de inmigrantes venezolanos en Chile

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que “recibirán con los brazos abiertos” a los venezolanos que sean expulsados de Chile.

Una declaración que dio tras la victoria en las elecciones presidenciales de José Antonio Kast, quien durante su campaña se centró en la lucha contra la delincuencia y la migración irregular.

“Aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos, así como hemos recibido a más de un millón 100 mil venezolanos que han regresado”, indicó durante la acostumbrada rueda de prensa de la tolda roja.

“Hoy día Venezuela recibe a sus hijos vengan de donde vengan, para que se incorporen al trabajo, al desarrollo del país, la paz y se den un abrazo en familia”, enfatizó.

Comicios chilenos

Cabello responsabilizó al actual presidente de Chile, Gabriel Boric, por el triunfo del derechista José Antonio Kast, en las elecciones realizadas el pasado domingo.

“Por todo esto hay que darle las gracias al actual presidente. Es responsable pues. Cuando usted quiere gobernar en la tibieza, cuando usted no quiere entender quién lo eligió, si no se quiere gobernar para las élites ocurren estas cosas. Pero bueno, ya el pueblo chileno tendrá la oportunidad cuando le toque otra vez elecciones”, dijo Cabello.

De acuerdo con los reportes del Registro Electoral de Chile, tras el escrutinio del 83,4% de los votos, Kast obtuvo el 58,21% de los votos, mientras Jara alcanzó el 41,79%.