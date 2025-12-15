Plato navideño

Pan de jamón a crédito: en estos comercios puedes pagarlo con Cashea y hasta en dos cuotas

Por Indira E. Crespo M.
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 05:00 pm

Uno de los productos más deseados durante la época decembrina en Venezuela, es el pan de jamón, un producto que se convierte en manjar en navidades.

A veces su precio junto a otros alimentos de la cena tradicional supera el presupuesto. Sin embargo, hay opciones en supermercados que permiten acceder a crédito y pagar en cuotas sin interés cómodamente.

¿Dónde comprar pan de jamón a crédito con Cashea?

Haciendo uso de la línea cotidiana, con Cashea puedes comprar el pan de jamón en estos comercios:

  1. Riovida
  2. Forum
  3. Baly
  4. La Granja
  5. Don Elias
  6. Fiorella Supermarket
  7. Rattan 
  8. Nova

Supermercados y farmacias que aceptan la línea cotidiana y el pago en dos cuotas

Cashea anunció el lanzamiento de una promoción especial para su servicio Línea Cotidiana, permitiendo a miles de usuarios realizar compras de productos esenciales y pagar en solo dos (2) cuotas durante el mes de diciembre. 

La promoción está dirigida a los usuarios que han alcanzado el Nivel 6 del Club Cashea Más.

Entre los comercios confirmados se encuentran:

  • Supermercados y Abastos: Makro, Plazas, Gama.

  • Farmacias y Hogar: Locatel, Redvital, Balys, Forum.

  • Alimentos y Restaurantes: Arturos, Pollos Marios, Rio.

