Caracas Sonríe llega a seis parroquias: conozca los servicios ofrecidos

La Operación Caracas Sonríe brindó atención integral a otras seis parroquias capitalinas. Así lo informó la alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador, Carmen Meléndez, mediante su cuenta oficial de la red social Instagram.

Meléndez, detalló que los caraqueños atendidos accedieron a una serie de servicios de salud, farmacia, peluquería, barbería, asesoría y todo un abordaje especial para el bienestar del pueblo capitalino.

La Operación paralelamente impulsa proyectos de infraestructura, mejoras eléctricas y acciones en salud, además de empoderar al Poder Comunal y a las bases populares de la capital venezolana.

Esta iniciativa se ejecutó inicialmente durante el pasado 8 de junio, con una caravana que se desplegó desde el sector Los Próceres hasta San Antonio de la parroquia El Valle.

El horario de atención al público fue desde las 8:00 am a 6:00 pm. Los servicios y trámites no tienen costo alguno.

Se contó con:

📌Consulta de:

📍Oftalmología

📍Odontología

📍Medicina Interna

📌Eco de partes blandas

📌Eco Varios

📌Cedulación

📌Renovación de

📌Licencia de conducir

📌Catastro

📌Ministerio Público

📌Defensa Pública

📌 Misión Nevado

📌Farmacia móvil

📌Tribunales móviles

📌Imerca

📌Otros.

IMPORTANTE: La atención fue por orden de llegada.

