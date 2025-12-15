Tragedia en la Troncal 09: accidente vial cobra tres vidas en la Caracas-Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Un accidente vial de gran magnitud se registró a tempranas horas hoy lunes 15 de diciembre en la Troncal 09, en el sector Pacheco, jurisdicción de Miranda.

La colisión involucró a un camión y un vehículo particular, dejando un saldo lamentable de tres personas fallecidas y dos heridas que fueron trasladadas de inmediato al Hospital de Caucagua para recibir atención médica.

Entre las víctimas fatales se encuentran Elías Alejandro García Pereira (35 años) y José Antonio Andrade (36 años), mientras que la tercera persona aún no ha sido identificada, así lo informó el diario En Oriente.

Asimismo, el conductor del camión, Johan Alexis Noguera Finichio (42 años), resultó con lesiones y fue atendido en el centro hospitalario local.

El vehículo particular implicado fue un Aveo, que colisionó de manera frontal con el camión en la Troncal 09, a la altura de Pacheco, Barlovento. La magnitud del choque provocó la rápida movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia, quienes realizaron labores de rescate y aseguramiento de la zona.

Diversos cuerpos de seguridad, incluyendo Protección Civil y Bomberos, acudieron al sitio del accidente para atender a los heridos y despejar la vía. La coordinación permitió restablecer la circulación y prevenir incidentes adicionales en una de las carreteras más transitadas de la región.

Mientras tanto, en la vía Caracas-Barcelona se exhorta a todos los conductores a actuar con prudencia en sus desplazamientos.

