McDonald's supera récord con "Gracias de Corazón"

Suscríbete a nuestros canales

Arcos Dorados Venezuela, el principal operador de McDonald’s en el país, ha cerrado con un éxito rotundo la octava edición de su campaña solidaria, “Gracias de Corazón”.

Entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre, miles de venezolanos se movilizaron en todos los restaurantes de la cadena, demostrando una generosidad impresionante. La campaña logró recaudar el equivalente a 71.522 corazones, superando la meta propuesta para este año.

Cada corazón ($1) representa un aporte directo para fortalecer los programas sociales de dos pilares fundamentales: la Casa Ronald McDonald Venezuela y la Asociación Civil Buena Voluntad.

Un Latido de Esperanza: Corazones que Transforman Realidades

Los fondos recaudados se destinarán a asegurar el impacto vital de ambas organizaciones:

Casa Ronald McDonald Venezuela

Los recursos garantizarán la operatividad de sus instalaciones, que durante 20 años han sido un verdadero "hogar lejos del hogar". La Casa ofrece alojamiento, alimentación, acompañamiento integral y apoyo emocional a familias con niños en tratamiento médico.

Solo en 2024, la Casa acogió a 378 niños y 509 adultos, brindando estabilidad en los momentos más difíciles y facilitando que más de 7.500 familias hayan podido completar sus tratamientos.

Asociación Civil Buena Voluntad

La A.C. Buena Voluntad continuará impulsando la inclusión sociolaboral de jóvenes y adultos con discapacidad a través de sus programas de formación e inserción.

Los fondos fortalecerán el programa insignia “Conectando Talento”, una iniciativa de capacitación en línea que culmina con una fase presencial en Caracas, con los participantes hospedándose en la Casa Ronald. En los últimos tres años, esta iniciativa ha beneficiado a 152 jóvenes de distintas regiones del país.

El Agradecimiento de Arcos Dorados

Luzmar Moret, directora general de Arcos Dorados Venezuela, expresó su profundo agradecimiento a todos los clientes:

“Cada aporte permite que más niños y sus familias puedan culminar su tratamiento médico en la Casa Ronald McDonald, un lugar que va mucho más allá del alojamiento, ofreciendo estabilidad emocional para que las familias puedan volver a sonreír. Al mismo tiempo, estás apoyando la inclusión sociolaboral de cientos de jóvenes y adultos con discapacidad, brindándoles oportunidades reales de capacitación y desarrollo.”

La compra de cada corazón, asegura Moret, es mucho más que una donación: es un acto que ofrece esperanza y transforma realidades de manera tangible en el país

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

.