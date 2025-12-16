Ofertas navideñas para hospedarte en las playas de Aragua y la Colonia Tovar: paquetes desde 40$

Suscríbete a nuestros canales

Los proveedores de servicios turísticos en el estado Aragua están presentando diversas promociones y tarifas para acoger a los visitantes durante la temporada festiva de diciembre.

Las ofertas se centran especialmente en dos destinos clave: la costa de Ocumare y la popular Colonia Tovar, informó Unión Radio.

En las zonas costeras de Ocumare, las posadas han diseñado paquetes especiales dirigidos principalmente a parejas con costos de alojamiento que varían según la duración de la estancia y los servicios de comidas incluidos.

El costo de una noche de hospedaje base es de 40 dólares.

Si se incluye el desayuno, la tarifa asciende a $65 .

Un paquete completo que incorpora alojamiento, desayuno y el traslado a la playa con los servicios básicos (toldo, dos sillas y una mesa) tiene un precio de 100 dólares.

¿Por qué la Colonia Tovar es un destino predilecto en diciembre?

La Colonia Tovar se consolida como un destino predilecto por una combinación de su fuerte identidad alemana con las costumbres criollas ya conocidas.

La Navidad en el país se vive tradicionalmente en un clima cálido o templado, un patrón que la Colonia Tovar rompe, pues ofrece un clima frío y húmedo en la altura aragüeña.

En tal sentido, el entorno montañoso proporciona una sensación de escape de la cotidianidad de sus ciudades más cercanas, como Maracay o Caracas.

La Colonia Tovar fue fundada por inmigrantes alemanes de la región de Baden en 1843 y ha mantenido una fuerte cohesión cultural y un dialecto particular como el alemán coloniero.

La arquitectura de estilo alpino ofrece un paisaje único en Venezuela. Sus visitantes buscan ser inmersos en una cultura diferente sin salir del país.

