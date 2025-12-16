Experto revela la fórmula matemática exacta para ganar millones en el Powerball

Suscríbete a nuestros canales

El sorteo de Powerball alcanzó la cifra histórica de 1 200 millones de dólares para este miércoles, lo que lo posiciona como el quinto premio más grande acumulado en la historia del juego.

Aunque las probabilidades marcan 1 en 292,201,338, los expertos aseguran que el Powerball ofrece mejores opciones matemáticas que el Mega Millions. Según detallan expertos consultados por Telemundo, el aumento del botín mejora estadísticamente las posibilidades de recuperar la inversión.

Nueva York y Florida lideran la lista de estados con más ganadores, pero aplicar una estrategia basada en datos históricos resulta importante para quienes buscan algo más que la suerte.

Consejos

Identifica los números frecuentes: Las estadísticas de los últimos siete años señalan al 61, 32, 21, 63, 69 y 23 como las bolas blancas más comunes.

Selecciona bien el Powerball: Para la bola roja, los números 24, 18, 4, 21, 10 y 6 aparecen con mayor regularidad.

Aprovecha los números "fríos": Cifras como el 39, 1, 57, 47, 50 y 12 tienen mucho tiempo sin salir y podrían aparecer por estadística.

Olvida las fechas especiales: Evita usar cumpleaños o aniversarios, ya que limitan tu rango de elección del 1 al 31 y te dejan fuera de las combinaciones más ganadoras.

Aplica la regla de pares e impares: Elige una combinación de dos números pares y tres impares (o viceversa), ya que este patrón acierta casi el 33% de las veces.

Busca parejas exitosas: Pares como 32/58, 8/27 o consecutivos como 21/22 tienen un historial alto de aparición en los sorteos.

Rechaza la selección automática: Evita el "Quick Pick" de la máquina, ya que reduce las probabilidades, y confía en tu instinto inicial sin cambiar los números.

Recuerda

La racha actual acumula 34 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor desde que un boleto en Pensilvania se llevó 206.9 millones de dólares el pasado 3 de agosto.

Los participantes tienen hasta las 10 p.m. ET para adquirir sus boletos en los 45 estados participantes, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Quien acierte la combinación ganadora deberá decidir entre recibir pagos anuales durante 29 años o aceptar la opción en efectivo, valorada en 335.7 millones de dólares antes de la deducción de impuestos.

