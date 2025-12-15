NOAA predice fin del frío extremo: las temperaturas de EEUU suben drásticamente justo antes de esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

Una intensa masa de aire ártico que ha llevado las temperaturas a niveles históricos en varias partes de Estados Unidos está llegando a su fin.

Los meteorólogos del país han confirmado que este frío extremo solo se mantendrá unos días más, y se espera un notable aumento de las temperaturas justo antes de la Navidad.

Este cambio drástico será un alivio para millones de personas que han estado lidiando con un invierno anticipado.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS), que forma parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), pronostica un rápido aumento en las temperaturas.

Las ciudades que han estado experimentando máximas por debajo del punto de congelación, especialmente en las llanuras del Norte y la región central, verán cómo sus termómetros suben considerablemente a medida que se acerca el solsticio de invierno, el 21 de diciembre.

Los modelos meteorológicos sugieren que este aumento será evidente a partir de mediados de diciembre, llevando las lecturas a niveles más cercanos, e incluso superiores, a los promedios estacionales.

Los pronosticadores explican que este cambio en las temperaturas interrumpe el reciente patrón de frío.

Según informes del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, se anticipa que el aire frío será reemplazado por una cresta de alta presión que permitirá la entrada de aire más cálido desde el sur y el Pacífico, lo que asegurará condiciones más favorables para los viajes y las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

El fenómeno de La Niña tendrá efecto en las temperaturas de EEUU durante el resto de diciembre

La predicción de temperaturas más altas no es solo una casualidad pasajera. Los expertos de la NOAA explican que esta tendencia de moderación se debe a patrones climáticos a largo plazo, especialmente al fenómeno de La Niña.

Según la última Discusión Diagnóstica del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) de la NOAA, parece que La Niña seguirá presente, lo que a menudo provoca una mayor variabilidad en las temperaturas a lo largo del país.

Aunque La Niña históricamente trae consigo sorpresas invernales, el pronóstico estacional para el invierno 2025-2026 sugiere una mayor probabilidad de temperaturas por encima de lo normal en gran parte del norte de Estados Unidos y el Lejano Oeste, tal como se detalla en los comunicados de la NOAA.

Esto significa que, a pesar de los intensos episodios de frío polar que hemos visto, la temporada en general podría caracterizarse por un clima más templado, con el jet stream actual permitiendo que el aire cálido llegue rápidamente antes de las festividades.

El informe del Centro de Predicción Climática resalta que las perspectivas a largo plazo indican una disminución del riesgo de frío extremo sostenido.

