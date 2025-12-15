Patria acredita bonificación de fin de año este 15 de diciembre: ¿cuál es el monto?

Suscríbete a nuestros canales

La Plataforma Patria está procesando la acreditación de la bonificación de fin de año este lunes 15 de diciembre.

Este pago especial forma parte de las ayudas sociales de la temporada decembrina.

Patria acredita bonificación de fin de año este 15 de diciembre

La bonificación cuyo pago se realiza hoy, 15 de diciembre, tiene un monto específico y está destinada a un sector en particular: trabajadores activos de la administración pública que reciben el cestaticket.

Esta entrega se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Sobre el monto que reciben los empleados públicos, se supo que es 5.400,00 bolívares.

Además, se debe recordar que se inició la entrega del Ingreso contra la Guerra Económica.

"Inicia el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica y Bonificación de Fin de Año (diciembre 2025) enviado por el presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria para el personal de la administración pública. 32.400,00 Bs. + Bonificación Fin de Año: 5.400,00 Bs", informó el Canal Patria Digital en sus redes sociales.

¿Cómo denunciar cobros por asignar bonos y a quiénes los reciben?

Se debe ingresar a la pestaña del perfil. Revisar la columna desplegada a la derecha y seleccionar bloqueos y denuncias. Si va a denunciar, hay que dar clic en “denuncias”; luego debe colocar la cédula, RIF, teléfono o correo electrónico de la persona. Después, seleccionar el motivo: cobra por entregar beneficios, estafa a personas en el uso de la plataforma y recibe un beneficio que no le corresponde. Finalmente, dar clic en “denunciar”.

