Riesgo por tamales congelados: el gobierno retira más de 1.200 libras en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La Guadalupana Foods LLC está retirando del mercado aproximadamente 1.270 libras de tamales congelados por un error de rotulación y la presencia de un alérgeno no declarado.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) anunció el retiro. El producto, etiquetado como tamales de cerdo, contiene queso (leche), lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores con alergias.

¿Qué motiva el retiro de los tamales congelados?

El retiro de los tamales congelados está motivado por un grave error de rotulación que ocultó un alérgeno conocido. Los tamales de frijoles, queso y jalapeños fueron etiquetados erróneamente como tamales de cerdo, según una publicación de Telemundo.

El producto contiene queso (leche), un alérgeno que no se declara en la etiqueta del producto. Este error incumple las normativas de seguridad alimentaria.

Los productos afectados son La Guadalupana MILD PORK TAMALES Wrapped in Corn Husks. Estos tienen la fecha de empaque "10/07/25" y la fecha de caducidad "10/08/26" en la etiqueta, e incluyen el número de establecimiento "EST. 21094" dentro del sello del USDA.

¿A qué estados se enviaron los tamales contaminados?

El FSIS informó que los artículos fueron elaborados el 7 de octubre de 2025. Estos tamales cocidos se enviaron a restaurantes y tiendas minoristas en cuatro estados del país.

Los tamales contaminados se distribuyeron a Illinois, Iowa, Ohio y Wisconsin. No se han reportado reacciones adversas confirmadas debido al consumo de estos productos hasta la fecha.

¿Qué deben hacer los consumidores con el producto?

Las autoridades advierten que algunos productos pueden estar en refrigeradores, congeladores o restaurantes de los consumidores. Se recomienda no consumir el producto.

Los consumidores deben desecharlo o devolverlo al punto de compra. Para contactar a la empresa, pueden escribir a [email protected]. Para preguntas sobre seguridad alimentaria, pueden llamar al USDA al 888-674-6854.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube